المقاصة يهاجم الزمالك بسبب مروان حمدي

علق بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة على مصير مروان حمدي مهاجم الفريق السابق المنضم لصفوف الزمالك.





وقال بكري في تصريحات لبرنامج الماتش "بعيب على الجهاز الفني لنادي الزمالك ان مروان حمدي مش بياخد فرصته".





وتابع "مروان كان هداف الفريق مع المقاصة، الزمالك واخدينه هداف الدوري ودلوقتي مش بيلعب".





وأضاف "باسم مرسي جه المقاصة وكان يكاد أن يعتزل، ومع منظومة المقاصة أصبح من هدافين الدوري".



