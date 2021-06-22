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نجم ميلان يقترب من الغريم التقليدي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، اليوم الإثنين، عن تطور جديد بشأن صفقات الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الجاري.

صفقة قوية تقترب من إنتر ميلان
وأوضح الخبير أن إنتر ميلان اقترب من ضم التركي هاكان تشالهانوجلو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي، الذي ينتهي عقده مع ناديه ميلان هذا الصيف.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " تشالهانوجلو صانع ألعاب ميلان، وافق على الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان".

وأكد خبير الميركاتو، أن عقد تشالهانوجلو مع فريقه الجديد مع إنتر ميلان الإيطالي بطل الكالتشيو، سيمتد حتى فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024.

وأتم خبير الميركاتو في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النجم التركي صفقة إنتر ميلان الجديدة سيخضع غدًا الثلاثاء، لفحص طبي، قبل الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب بشكل نهائي.

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