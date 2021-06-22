الكشف عن قيمة تبرعات جماهير الزمالك





تحدث مجدي عبدالغني، إن قيمة التبرعات في حساب دعم نادي الزمالك لم تتخطى الـ6 ملايين جنيه.





وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" على قناة الشمس: "الزمالك يؤكد أن عدد جماهيره يصل إلى 80 و90 مليون مشجع فكيف تكون قيمة التبرعات حتى الآن في حساب دعم النادي لم تتخطى الـ6 ملايين جنيه ولو على كلامهم وكل مشجع دفع جنيه قيمة التبرعات ستصل إلى 90 مليون جنيه".





وأضاف: "على الجانب الأخر، لو الأهلي فتح حساب للتبرع سيجمع 90 مليون جنيه حال دفع كل مشجع جنيه واحد، أما الزمالك جماهيريه لا تصل 10 ملايين، ومحدش يتكلم تاني ويقول يتكلم تاني عن عدد جماهير الأهلي وعدد جماهير الزمالك".



