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يوسف حمدي: سيراميكا كليوباترا أضاف للدوري

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد يوسف حمدي لاعب الزمالك السابق، أن سيراميكا كليوباترا أضاف كثيرا للدوري في الموسم الحالي بالإضافة للفرق الجماهيرية.

وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أن حسام حسن نفذ طريقة ثلاثة في خط الدفاع ببداية الموسم وقدم نتائج جيدة مع الاتحاد السكندري.

وأضاف أن تغيير حسام حسن لطريقة اللعب لـ 4/4/2 وتوقف الدوري أثروا على نتائج الاتحاد السكندري ومسيرته في الدوري.

وتابع أن رزاق سيسيه وصل لمرحلة كأحد أبناء الاتحاد السكندري يحب النادي كثيرا ويرغب في الاستمرار.

وأردف أن سيسيه تحامل على نفسه أثناء إصابته لرغبته في التواجد في مباريات الاتحاد السكندري.

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