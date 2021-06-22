ميلان يطمح في تجديد إعارة نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي يواصل مفاوضاته مع ريال مدريد الإسباني من أجل تجديد إعارة أحد نجوم الملكي في الموسم المقبل.





وأشارت شبكة سكاي سبورت إيطاليا إلى أن الإسباني إبراهيم دياز نجم ريال مدريد البالغ من العمر 22 عامًا لعب على سبيل الإعارة إلى ميلان في الموسم الماضي، حيث شارك في 39 مباراة طوال الموسم وسجل 7 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة كما ساهم في عودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.





وأفادت الشبكة الإيطالية بأن ميلان يسعى لتجديد إعارة دياز لموسم آخر مع وضع بند بإمكانية التعاقد معه نهائيًا مقابل 20 مليون يورو.





وألمحت الشبكة الإيطالية أن ريال مدريد يرغب في الاحتفاظ بخيار مضاد يسمح له بدفع مبلغ لميلان لإعادة دياز إلى الميرينجي مرة أخرى.





ولفتت الشبكة الإيطالية أن عقد دياز مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2025 ولا يرغب الملكي في خسارة النجم الإسباني نهائيًا في ظل التوقعات بتألقه مستقبلا.



