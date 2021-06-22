تعرف على إيرادات Wrath of Man بشباك التذاكر المصري





حقق Wrath of Man إيرادات ضعيفة داخل مصر، وذلك منذ طرحه يوم 2 يونيو الجارى، بعدد كبير من دور العرض المصرية، ووصلت الإيرادات إلى مليون و90 ألف جنيه.





ويعتبر الفليم إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي "Cash Truck" الذي أنتج عام 2004 للمخرج نيكولا بو خرييف، ويتتبع الفيلم ستاثامز إتش، حارس أمن شاحنة نقدي جديد غامض وبعيون متوحشة والذي يصادف أنه يتمتع بمهارات احترافية للدفاع عن النقود عندما تحدث محاولة سرقة مليئة بالانتقام.





فيلم Wrath of Man من بطولة كل من جايسون ستاثام، هولت مكالاني، روتشي ويليامز، جوش هارتنيت، جيفري دونوفان، سكوت ايستوود، آندي جارسيا، ديوبيا أوباري.



