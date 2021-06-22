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موسيماني يحدد صفقات الأهلي القادمة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن بحث الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن تدعيم بعض المراكز التى تعانى فى صفوف القلعة الحمراء بالوقت الحالى، للوصول إلى فريق متكامل فى جميع المراكز من أجل حصد الألقاب والبطولات.

وكشف مصدر مطلع فى جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، للحديث عن أبرز المراكز التى يبحث المدير الفنى لنادى الأهلى عن تدعيمها فى انتقالات الصيف.

ويرغب بيتسو موسيمانى فى التعاقد بشكل رسمى مع جناحين من خارج الدورى المصرى، وأن يكون لاعب من هذه العناصر يستطيع المشاركة تحت رأس الحربة، من أجل معاونة محمد مجدى أفشة على مدار الموسم.

وطلب أيضا الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى التعاقد مع ظهير أيمن مميز، وبالفعل هناك تحركات أهلاوية على قدم وساق فى هذا الملف وتحديدا للتعاقد مع كريم فؤاد من صفوف فريق النجوم.

وشهدت الفترة الأخيرة رغبة بيتسو موسيمانى فى التعاقد مع لاعب فى المركز رقم "8" يكون قريب من مستوى وطريقة أداء عمرو السولية، خصوصا أنه يرى عدم وجود له بديل فى منطقة خط الوسط خلال الفترة الماضية.

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