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تشيلسي يخطط لمكافأة كانتي لهذا السبب

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلامية إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي يسعى لمكافأة أحد نجومه المميزين الذي ينتهي عقده في صيف 2023.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو بأن تشيلسي سيعرض على نجمه الفرنسي نجولو كانتي عقداً جديداً ويخطط لفتح مفاوضات في الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار فابريزو رومانو إلى أن نجولو كانتي يمتلك علاقة رائعة مع تشيلسي ولذلك فإن مسئولي النادي اللندني غير قلقون بشأن مستقبل النجم الفرنسي البالغ من العمر 30 عاماً.

وألمح فابريزو رومانو أن تشيلسي يرغب في مكافأة كانتي بعد أن كان قريبا من الرحيل في الصيف الماضي، حيث تلقى عرضين ولكن في نهاية الأمر اختار الاستمرار مع البلوز.

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