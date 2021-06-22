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عمرو يوسف يحتفل بعيد الأب بصورة من طفولته

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:51 ص
بوابة الفجر
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أحيا الفنان عمرو يوسف، ذكرى يوم الأب والذي شهد نشر صور نادرة لنجوم الفن مع آبائهم وتوجيه رسائل لهم. 

ونشر الفنان عمرو يوسف صورة نادرة له من طفولته مع والده على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

ووجه رسالة قائلاً: "صورتي أنا وأحسن راجل في الدنيا أبويا الله يرحمه.. عيد الأب".

كما حرصت النجمة السورية كندة علوش على الاحتفال بعيد الأب بتوجيه رسالة لزوجها النجم عمرو يوسف ووالد ابنتها الوحيدة "حياة".

ونشرت كندة صورة لعمرو يوسف وهو يحمل ابنتهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، 


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