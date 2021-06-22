ميدو: أبناء الزمالك يتعرضون لحملة تشويه وهذا أمر غير مبرر

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن استيائه من حملة التشويه التي يتعرض لها أبناء نادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، بسبب كشفهم لحقائق عن المجالس السابقة للقلعة البيضاء.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أي حد هيدخل نادي الزمالك ويحاول يخرب هنكون أول من يتصدي له، إن لم أفعل ذلك داخل النادي فدوري أن أفعله عن طريق الإعلام".





وتابع، "يتم تشويه صورة أبناء الزمالك يومياً في السوشيال ميديا لأهداف خاصة، محمد أبو العلا أحد أبناء الزمالك المحترمين ويتم الهجوم عليه الآن بهاشتاج مدفوع الأجر لكشف حقائق مجالس سابقة".





واضاف، "هجوم البعض بهاشتاجات "مدفوعة الأجر" علي أبناء الزمالك غير مبرر، أما بالنسبة لي فهذا يؤكد أنني أسير علي الطريق الصحيح، لا أخشى أحد وسأظل أدافع عن حقوق الزمالك في كل موقف مهما كانت ردود الأفعال".



