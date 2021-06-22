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آرسنال يسعى لضم نجم ليون

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلامية إيطالية أن آرسنال الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم أوليمبيك ليون الفرنسي في الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا أن آرسنال قدم عقداً حتى عام 2026 من أجل التعاقد مع الفرنسي حسام عوار نجم أوليمبيك ليون الفرنسي بالإضافة إلى راتب يبلغ قدره 6 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

وألمح نيكولو شيرا أن آرسنال أعاد إهتمامه بعوار صاحب الأصول الجزائرية وذلك بعد فشل الصفقة في الصيف الماضي ويتوقع النادي اللندني أن تنخفض قيمة النجم الفرنسي السوقية إلى 20 مليون جنيه إسترليني أي النصف مقارنة بالصيف الماضي.

وأرجح نيكولو شيرا ذلك بسبب عدم تأهل ليون إلى دوري أبطال أوروبا وغياب عوار عن منتخب بلاده في اليورو بجانب تأثير أزمة فيروس كورونا المستمرة على الأندية.

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