البرومو التشويقي لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكريم عبد العزيز





أطلق القائمون على "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الإعلان الرسمى للفيلم المقرر طرحه بالسينمات 7 يوليو المقبل.









ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.





"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين.





والفيلم تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية والبرومو الدعائى للعمل للترويج، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.



