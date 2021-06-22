Advertisements

البرومو التشويقي لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" لكريم عبد العزيز

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أطلق القائمون على "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الإعلان الرسمى للفيلم المقرر طرحه بالسينمات 7 يوليو المقبل.


ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

 "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين.

 والفيلم تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية والبرومو الدعائى للعمل للترويج، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة عن بناء سد النهضة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ 36 دقيقة

الكشف عن قيمة تبرعات جماهير الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

تشيلسي يرد على انتقال لاعبه إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

برشلونة يخطط لخطف نجم نابولي

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

11:29 م

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

12:01 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى