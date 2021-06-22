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قرارات مجلس إدارة الأهلي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه الاثنين لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة. وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- تعيين اللواء عمر ممدوح مديرًا لأمن فرع النادي بالشيخ زايد، ود.أحمد سمير مديرًا لمجمع حمام السباحة بالفرع، وهاني السيد عيسى مديرًا للخدمات بالفرع.

- إنشاء «جيم جديد» في فرع النادي بالشيخ زايد، مع تكليف المستشار الهندسي بدراسة إنشاء «جيم جديد» في كل من: مقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء.

- الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي، التي جاءت على النحو التالي:
محمد مصيلحي مديرًا فنيًّا لفريق الكرة الطائرة رجال.
حمدي الصافي مديرًا فنيًّا للكرة الطائرة سيدات.
وجيه حمدي مديرًا فنيًّا لقطاع الكرة الطائرة للناشئين والناشئات.
ياسر الرملي رئيسًا لجهاز كرة اليد.
طارق محروس مديرًا فنيًّا لفريق رجال كرة اليد. 
يحيى يوسف مديرًا فنيًّا لفريق سيدات كرة اليد. 
عاصم حماد مديرًا فنيًّا لقطاع كرة اليد للناشئين والناشئات.
علي هاشم مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة سيدات.
السيد صابر مديرًا فنيًّا لقطاع كرة السلة للناشئين والناشئات.
وائل عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.
ياسر داوود مديرًا لجهاز ألعاب القوى.
د.مراد عاصم رئيسًا لجهاز الكاراتيه. 
د. محمد فؤاد مديرًا فنيًّا لجهاز الجمباز.
شرين عادل مديرًا فنيًّا للإسكواش. 
أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا لتنس الطاولة.
العجمي سعيد مشرفًا عامًّا على الاحتياجات الخاصة.

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