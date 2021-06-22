برشلونة يخطط لخطف نجم نابولي

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن برشلونة عقد 4 صفقات حتى الآن، وهم : سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا من مانشستر سيتي الإنجليزي وممفيس ديباي من ليون الفرنسي وإيمرسون رويال من ريال بيتيس الإسباني.





وأوضح الموقع الإيطالي أنه هناك خلافات بين الإيطالي لورينزو إنسيني وأوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي وهو ما لا يضمن التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن عقد إنسيني البالغ من العمر 30 عامًا ينتهي مع نابولي عقب نهاية الموسم المقبل وتجمدت مفاوضات التجديد معه منذ عدة أشهر.





وأكد الموقع الإيطالي أن برشلونة أجرى محادثات مع ممثلي إنسيني للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع النجم الإيطالي في الصيف الحالي.





ولفت الموقع الإيطالي أن إنسيني يقود منتخب إيطاليا حاليًا في يورو 2020 وقد تأهل الآتزوري بالفعل إلى دور الـ 16 محققًا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في مرحلة دور المجموعات.



