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الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الترجي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حسم جهاز كرة القدم في الأهلي بشكل رسمي قرار وذلك بصرف النظر عن فكرة ضم الليبي حمدو الهوني نجم الترجي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتراجع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء عن فكرة التعاقد مع النجم الليبي وذلك بعد ظهوره بمستوى فني ضعيف في المباريات الأخيرة التي شارك فيها مع فريقه التونسي.

واتخذ الجهاز الفني للأهلي قراره وصرف النظر عن التعاقد مع حمدو الهوني والبحث عن صفقة جديدة في مركز الجناح.

وتجح أكرم توفيق نجم الأهلي في فرض رقابة قوية على حمدو الهوني أثناء مباراة الذهاب على ملعب رادس في تونس والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.

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