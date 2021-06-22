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تعرف على موعد مباراة ألمانيا والمجر في كأس أمم أوروبا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة منتخب ألمانيا أمام منتخب المجر وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وحقق منتخب ألمانيا فوزا مثيرا على منتخب البرتغال في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط .

وعلى صعيد آخر، تعادل منتخب المجر مع منتخب فرنسا بهدف لكل منهما ليحتل ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا والمجر يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ في ألمانيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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