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ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن الحالة الصحية، لعماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، وطبيعة مرضه.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن عماد متعب بخير.

وأوضح، " متعب كان لديه كيسين دهنيين تحت عينيه، الطبيب نصحه بإزالة الأكياس الدهنية، وبالفعل نفذ العملية بنجاح، ولذلك تغير وجهه بعدها بعض الشئ، لكن الحمد لله صحته بخير ".

جدير بالذكر أن عماد متعب، أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة بعض ظهوره في أحد اللقاءات التليفزيونية والاعياء يظهر عليه.

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