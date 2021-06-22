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تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة يورو 2020

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اقترب دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) على الانتهاء وبدأت الرؤية تتضح فيما يخص بعد المجموعات، حيث تأهل كلا من المنتخب الإيطالي والبلجيكي بالإضافة إلى المنتخب الهولندي.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات دور الستة عشر من البطولة إعتبارًا من يوم السبت 26 يونيو الحالي 2021 وتستمر منافسات هذا الدور حتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يتأهل 16 منتخباً إلى الدور ثمن نهائي من البطولة بحسب نتائجهم في مجموعاتهم الستة التي ضمت كل واحدة منها أربعة منتخبات.

ويترقب عشاق الكرة العالمية المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور خاصة وأن حظوظ المنافسين على اللقب قد تتضح مع نهاية دور المجموعات مع احتمالات فشل أحد كبار القارة في الوصول إلى دور الستة عشر.

وسيكون من بين المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن نهائي من البطولة أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وسيتم حسم صدارة كل مجموعة بناءً على نتائج جميع مياريات المجموعة علماً بأن القاعدة تشير إلى الفصل بفارق المواجهات المباشرة كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلا بالنقاط وليس فارق الأهداف.

كما سيتم اختيار أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث لينضموا إلى أصحاب الصدارة والمركز الثاني من المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن نهائي من البطولة وذلك بالاعتماد على معيار عدد النقاط ومن ثم فارق الأهداف في حال التعادل بالنقاط ومن ثم عدد الأهداف المسجلة.

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