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مدحت عبد الهادي: أكرم توفيق أفضل من هاني وهذه نصيحتي لموسيماني

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد مدحت عبدالهادي، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، هو سر نجاح خطة موسيماني أمام الترجي، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حمدي فتحي نجح خطة موسيماني في مباراة الترجي بنسبة 100%، بسبب إجادة دوره بشكل تام".

واستكمل، "أكرم توفيق هو نجم مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، والترجي يجيد اللعب بشكل أكبر خارج ملعبه، أفضل أن يدفع موسيماني بأكرم توفيق في مباراة الإياب أمام الترجي حتى في حالة جاهزية محمد هاني، أكرم توفيق أفضل دفاعيًا".

وأضاف، "موسيماني استطاع تحفيظ لاعبيه الأدوار الدفاعية بشكل مميز، ويجب أن يعود الأهلي لتشكيله الأساسي في مباراة الإياب أمام الترجي، وعودة قفشة ستضيف الكثير للفريق".

كما أكد أن حازم إمام هو الأقرب للبدء في مركز الظهير الأيمن للزمالك في مباراة مصر المقاصة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء.

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