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موعد مباراة إيطاليا في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد المنتخب الإيطالي بقيادة المخضرم روبرتو مانشيني، لمواجهة المنتخب النمساوي في دور ال16 بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم السبت المقبل الموافق السادس والعشرين من يونيو الجاري على ستاد ويمبلي.

وتأهل المنتخب الإيطالي لدور ال16، بتصدره للمجموعة الأولى والتي كانت تضم منتخبات ويلز الذي حل وصيفاً للمجموعة ومنتخب سويسرا الذي جاء ثالث الترتيب ومنتخب تركيا الذي جاء في المركز الرابع بدون نقاط.

فيما صعد المنتخب النمساوي للدور ذاته، بعدما حل وصيفاً في المجموعة الثالثة خلف منتخب هولندا متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، ومنتخب أوكرانيا الذي جاء ثالث المجموعة ومنتخب شمال مقدونيا الذي حل رابعاً في ترتيب المجموعة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأوروبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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