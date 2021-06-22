Advertisements

تشكيل البرازيل المتوقع ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
يستعد المنتخب البرازيلي بقيادة البرازيلي ليوناردو تيتي، لمواجهة المنتخب الكولومبي في إطار منافسات الجولة ال4 من بطولة كوبا أمريكا 2021.

ومن المقرر أن تنطلق بداية المباراة في تمام الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق الرابع والعشرين من يونيو الجاري على ستاد نيلتون سانتوس.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في صدارة المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات كولومبيا - بيرو - فنزويلا - الاكوادور.

ويحتل منتخب السامبا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث حقق العلامة الكاملة في المواجهات التي خاضها حتى الآن في البطولة.

بينما يأتي المنتخب الكولومبي وصيفاً بأربع نقاط، حيث استطاع الإنتصار في مباراة وحيدة وتعادل في أخرى بينما تلقى الهزيمة في مواجهة أمام منتخب بيرو بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يبدأ البرازيلي تيتي، اللقاء بالشكيل التالي:
إيدرسون
أليكس ساندرو - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو
إيفرتون - كاسيميرو - فريد - ريتشارلسون
نيمار - جابرييل جيسوس
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأوروبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

أخبار تهمك

الكشف عن قيمة تبرعات جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يرد على انتقال لاعبه إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مدحت عبد الهادي: أكرم توفيق أفضل من هاني وهذه نصيحتي لموسيماني

منذ 43 دقيقة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

منذ ساعة و 13 دقيقة

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

11:29 م

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

04:32 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

01:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى