تشكيل البرازيل المتوقع ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021

يستعد المنتخب البرازيلي بقيادة البرازيلي ليوناردو تيتي، لمواجهة المنتخب الكولومبي في إطار منافسات الجولة ال4 من بطولة كوبا أمريكا 2021.





ومن المقرر أن تنطلق بداية المباراة في تمام الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق الرابع والعشرين من يونيو الجاري على ستاد نيلتون سانتوس.





ويتواجد المنتخب البرازيلي في صدارة المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات كولومبيا - بيرو - فنزويلا - الاكوادور.





ويحتل منتخب السامبا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، حيث حقق العلامة الكاملة في المواجهات التي خاضها حتى الآن في البطولة.





بينما يأتي المنتخب الكولومبي وصيفاً بأربع نقاط، حيث استطاع الإنتصار في مباراة وحيدة وتعادل في أخرى بينما تلقى الهزيمة في مواجهة أمام منتخب بيرو بهدفين مقابل هدف.





ومن المتوقع أن يبدأ البرازيلي تيتي، اللقاء بالشكيل التالي:

إيدرسون

أليكس ساندرو - ماركينيوس - إيدير ميليتاو - دانيلو

إيفرتون - كاسيميرو - فريد - ريتشارلسون

نيمار - جابرييل جيسوس

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأوروبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



