موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء مواجهة هامة بدور ربع نهائي بطولة كأس مصر، أمام مصر المقاصة على ملعب الجيش الثالث بالسويس.





موعد مباراة الزمالك و مصر المقاصة بكأس مصر

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر يونيو الجاري.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولات المحلية في مصر.





وتجدد المواجهة بين الزمالك ومصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة المحلية.





وتقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء يوم 27 من شهر يونيو الجاري.



