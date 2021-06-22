كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة في كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة مصر المقاصة مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر.





تشكيل الزمالك لمواجهة مصر المقاصة بكأس مصر

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر يونيو الجاري.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للبطولات المحلية في مصر.





من جانبه استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء اليوم الثلاثاء بكأس مصر لحساب منافسات دور ربع النهائي حيث يأتي التشكيل الأقرب كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمود عبد الرحيم جنش





خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، أحمد عيد.





خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما





خط الهجوم: أشرف بن شرقي، أحمد السيد زيزو، سيف الدين الجزيري.



