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الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى عن وجود مفاوضات قوية مع المغربى سفيان رحيمى، جناح الرجاء البيضاوى المغربى حتي يتم يتمك المارد الأحمر من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" أن اللاعب بات قريبا من الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر بعد وجود نية داخل النادي للتعاقد مع اللاعب مقابل 3 مليون دولار لإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ورغم نفي اللاعب ونادي الرجاء وجود مفاوضات في تصريحات صحفية، مساء أمس، إلا أن جميع المؤشرات من داخل النادي الأهلي تؤكد إقتراب اللاعب من التوقيع للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويسعي النادي الأهلي لحسم الصفقة من أجل التفرغ لإبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة.

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