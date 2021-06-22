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كومان: أرغب بشدة في بدء الموسم الجديد مع برشلونة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان، اليوم الإثنين أن النادي الكاتالوني ورئيسه، جوان لابورتا، وهو شخصياً "لديهم رغبة شديدة في خوض الموسم المقبل"، متمنياً أن يكون "في حضور الجماهير".

 وأوضح كومان في تصريحاته لدى وصوله إلى المدينة الكتالونية، بعد ضمان استمراره على رأس الإدارة الفنية للبلاوجرانا في الموسم الجديد، "نعم لقفد كان أسبوعا أو 10 أيام غير مريحة بعض الشيء للطرفين"، في إشارة للفترة التي تلت نهاية الموسم المنقضي مباشرة قبل الاجتماع مع لابورتا، وإبلاغه بالاستمرار في تدريب النادي.

 وعلى جانب آخر، أثنى كومان على صفقة انضمام مواطنه ممفيس ديباي للبرسا، أحد التدعيمات التي كان قد طالب بها، وهي صفقة طيبة مثل التعاقد أيضاً مع النجم الأرجنتيني سرجيو أغويرو والمدافع الشاب إيريك غارسيا.

وحول تجديد عقد نجم وقائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكد كومان أن الأمور لم تنته بعد. وقال في هذا الصدد "لا أعلم شيء عن مسألة تجديد عقد ميسي. إدارة النادي تحاول التوصل لاتفاق مع اللاعب، لأنه مهم للغاية لمستقبل البرسا".

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