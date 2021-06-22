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الكشف عن حقيقة رحيل أكرم توفيق لبيراميدز

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رحيل أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في صفقة تبادلية من بيراميدز.

رحيل أكرم توفيق إلى بيراميدز
وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية بشأن رحيل أكرم توفيق إلى بيراميدز: "غير صحيح ما تردد بشأن دخول أكرم توفيق في صفقة مع أي لاعب في بيراميدز".

وأكمل وكيل أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي: "أكرم مستمر مع الأهلي، لقد تطور كثيرًا بعد تجربته مع الجونة، جلساته الكثيرة مع حسام غالي أثرت في شخصيته".

وأردف: "الحديث عن انتقال سيرجي أكا إلى صفوف الأهلي هذا الصيف، غير صحيح، الأحمر لديه 5 عناصر مميزة في هذا المركز".

واسترسل: "سيرجي أكا عقده ينتهي مع الجونة بنهاية الموسم الحالي، ويرغب في اللعب للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، وحال تعثر حدوث ذلك سينتقل إلى خارج الدوري المصري".

وبشأن موقف أحمد ياسر ريان أكمل: "سيحسم موقفه عقب أولمبياد طوكيو سواء بالبقاء مع القلعة الحمراء أو خوض تجربة الاحتراف".

وأتم وكيل اللاعبين: "محمد محمود سيعود للتدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، وذلك بعد مباراة الإياب أمام الترجي التونسي".

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