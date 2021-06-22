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صدمة قوية.. مصطفى محمد يغيب عن منتخب مصر الأولمبي في طوكيو

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يواجه الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب، صدمة قوية بشأن غياب مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي جالطة سراي التركي

غياب مصطفى محمد عن منتخب مصر
وأكد أحمد يحيى، وكيل أعمال مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي جالطة سراي التركي، ومنتخب مصر الأولمبي لن يشارك مع الفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2021.

وأوضح وكيل مصطفى محمد أن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، في انتظار موقف المسؤولين الجدد بعد تغيير مجلس إدارة نادي جالطة سراي التركي.

وأتم يحيى في تصريحات تلفزيونية مشيراً إلى أن مصطفى محمد يرغب في المشاركة فى الأولمبياد، لكن القرار ليس بيده، موضحا أن اللاعب يضغط للحصول على موافقة ناديه.

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