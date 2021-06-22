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أبو جبل يؤجل حسم مستقبله مع الزمالك

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اتخذ محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك قرار وحسم موقفه من تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وطلب أبو جبل بشكل رسمي من إدارة الزمالك تأجيل ملف تجديد عقده حتى نهاية الموسم الحالي.

ويتطلع محمد أبو جبل في تقييم نفسه بالشكل المطلوب والتعرف على موقفه من المشاركة الأساسية من عدمها في ظل وجود محمد عواد ومحمود جنش.

جدير بالذكر أن عقد محمد أبو جبل مع الزمالك ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

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