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عبد المحسن النمر: الدراما الخليجية بدأت تنافس عالميا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان عبد النحسن النمر، إن عدداً من الأعمال الدرامية الخليجية تعرض على منصات عالمية مثل "نتفلكس"، ولهذا فهي تملك القدرة على الوصول والاختراق. 

 وأضاف في تصريحات صحفية: "ما ينقص الدراما الخليجية هو كتابة السيناريو التلفزيوني، أو السيناريو بشكل عام، فهو أكثر ما ينقصنا في الخليج، بحكم أن السيناريو يعتمد على التقنية وعلى التعلّم أكثر مما يعتمد على الموهبة". 
 
وتابع: "نحن لا يوجد عندنا كُتّاب سيناريو متخصصون، إنما أكثرهم مجتهدون ويعتمدون على مخزون وتجارب سابقة=".

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