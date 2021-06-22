محمد مسعود: الرسم على الجدران لها شعبية كبيرة في الشارع المصري

عرضت قناة "ten" تقريرًا مصورًا عن مهنة الرسم على الجدران الجرفيتي، ورسم بعض الشخصيات على جدران وفي ميادين مصر المختلفة.





وتناول التقرير عرض بعض الصور للشخصيات المشهورة مثل الشهيد أحمد المنسي والفنان أمير كرارة والشيخ الشعراوي ولاعب الكرة محمد صلاح، وبعض الصور الأخرى لشخصيات مؤثرة في المجتمع.





من جانبه علق محمد مسعود، الشهير بـ سعودي فنان مصر، على انتشار هذه المهنة في الآونة الأخيرة، قائلًا: "المهنة كانت موجودة من زمان لكن بعد الثورة ظهرت العديد من الرسومات على الجدران وفي الميادين، ودخل عليها بعض التعديلات لأن هذه المهنة لها شعبية كبيرة في الشارع المصري".





وأشار إلى أنه كان لديه هواية حب الرسم منذ الصغر، وساعدة في إظاهر هذه الموهبة أخيه الأكبر، الذي تعلم على يده اساسيات الرسم على الجدران، لافتًا إلى أنه ظل لمدة 10 سنوات يمارس هذه المهنة بشكل مستمر وحتى الآن.





وأضاف سعودي، أنه اتشهر بعدما قام برسم صورة الشهيد أحمد المنسي، وقام برفعها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قائلًا: "المتابعين كانوا بيشجعوني وبيطلبوا مني انى ارسم صور مختلفة ولشخصيات مهمة".





وشدد على أن رسم الصورة على الجدران يبدأ بالتصميم ثم بعد ذلك اختيار الألوان المتناسقة، مؤكدًا أن رسم الصورة يستغرق مجهودًا كبيرًا قد يصل لثلاثة أيام من أجل أن تظهر ملامح الصورة بشكل واضح ومتناسق يجذب المشاهد.



