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كوريا الشمالية تسخر من آمال الولايات المتحدة في إجراء محادثات

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
منار طارق
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سخر مسؤول كوري شمالي كبير من الآمال الأمريكية في إجراء محادثات، اليوم الثلاثاء، حيث اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على النظر في إلغاء مجموعة عمل مثيرة للجدل تم إنشاؤها لتنسيق سياستهما تجاه بيونغ يانغ.

وأصدرت كيم يو جونغ، المسؤول الكبير في الحزب الحاكم وشقيقة الزعيم كيم جونغ أون، بيانًا في وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء قالت فيه إن الولايات المتحدة تفسر على ما يبدو إشارات من بيونغ يانغ بطريقة قد تؤدي إلى خيبة الأمل. وكانت ترد على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي قال يوم الأحد إنه لاحظ "إشارة مثيرة للاهتمام" في خطاب ألقاه كيم جونج أون مؤخرًا حول الاستعداد للمواجهة والدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "يبدو أن الولايات المتحدة قد تفسر الموقف بطريقة تسعى لتحقيق الراحة لنفسها". واضافت"التوقع الذي اختاروه بطريقة خاطئة، سوف يغرقهم في خيبة أمل أكبر."

جاء بيان كيم خلال زيارة إلى سيول قام بها الممثل الأمريكي الخاص المعين مؤخرًا لكوريا الشمالية سونغ كيم، والذي كان من المقرر أن يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن ووزير التوحيد لي إن يونغ، الذي يتولى العلاقات مع كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء.وقال سونغ كيم يوم الاثنين إنه مستعد للقاء الكوريين الشماليين "في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة" وأنه يتطلع إلى "رد إيجابي قريبًا".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إنه خلال المحادثات بين كيم ونظيره الكوري الجنوبي نوه كيو دوك، اتفقا على "النظر في إنهاء مجموعة العمل" مع تعزيز التنسيق على المستويات الأخرى.

وقد تم إنشاء مجموعة العمل في عام 2018 لمساعدة الحليفين على تنسيق مقارباتهما تجاه قضايا مثل محادثات نزع السلاح النووي، والمساعدات الإنسانية، وإنفاذ العقوبات والعلاقات بين الكوريتين وسط فورة من التواصل الدبلوماسي مع كوريا الشمالية في ذلك الوقت.

عندما سُئل العام الماضي عن مقترحات سيول مثل إعادة فتح السياحة الفردية لجارتها الشمالية، قال السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية في ذلك الوقت، هاري هاريس، إنه "من أجل تجنب سوء فهم لاحقًا قد يؤدي إلى فرض عقوبات... سيكون هذا من خلال مجموعة العمل ".

على الرغم من توضيح هاريس أنه ليس مكان الولايات المتحدة للموافقة على قرارات كوريا الجنوبية، إلا أن هذه التصريحات أثارت جدلًا في سيول وأبلغ مساعد سابق لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن البرلمان لاحقًا أن مجموعة العمل يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها عقبة أمام العلاقات الكورية المتداخلة.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية الولايات المتحدة

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