الهند: إقبال كبير علي تطعيمات كورونا

أعطت الهند 7.5 مليون جرعة لقاح قياسية يوم الاثنين في إطار حملة فيدرالية لتلقيح جميع البالغين مجانًا بعد أسابيع من الانتقادات بأن التطبيق الفوضوي أدى إلى تفاقم الموجة الثانية التي قتلت مئات الآلاف.





في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الحكومة ستشتري 75٪ من جميع اللقاحات من شركات الأدوية وتوزعها مجانًا على الولايات، التي كانت تشتري في وقت سابق اللقاحات إلى جانب المستشفيات الخاصة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا.





كان الرقم القياسي السابق للهند البالغ 4.5 مليون جرعة في 5 أبريل، تلاه انخفاض حاد مع انخفاض متوسط التطعيم اليومي إلى أقل من 3 ملايين. وقال الخبراء إن الهند تحتاج إلى إدارة 10 ملايين جرعة يوميًا لتحقيق هدفها بتلقيح 950 مليون بالغ بحلول ديسمبر. حتى الآن، قامت الهند بتطعيم أقل من 5٪ بشكل كامل بجرعتين.





يبلغ عدد سكان ولاية ماهاراشترا أكثر من 125 مليون نسمة. وقال دي إن باتيل مسؤول الصحة البارز في ولاية ماهاراشترا، أغنى ولاية في البلاد، لرويترز "إذا استمر الإمداد ثابتًا، فسنكون في طريقنا لتلقيح معظم سكاننا بحلول نهاية العام.









في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الحكومة إن الهند يمكن أن يكون لديها ما يصل إلى 10 ملايين جرعة من لقاحات COVID-19 المتاحة يوميًا في شهري يوليو وأغسطس. وقال مستشار الحكومة فينود كومار بول يوم الاثنين إن تنفيذ 10 ملايين جرعة في اليوم ليس "هدفا محددا".



