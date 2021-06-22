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موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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أغلق النادي الأهلي، الباب أمام رحيل أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى بيراميدز، في صفقة تبادلية.

وأكدت تقارير صحفية أن جهاز الكرة بالنادي الأهلي، يتمسك باستمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز.

جدير بالذكر أن أكرم توفيق، تألق في مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة الترجي التونسي، وتمكن من تحجيم خطورة حمدو الهونى المحترف الليبي في صفوف الترجى التونسي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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