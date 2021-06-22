رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

أكد رئيس رابطة الليجا الإسباني، خافيير تيباس، أن برشلونة مجبر على خفض رواتب اللاعبين، من أجل تسجيل عقد ليونيل ميسي، حال موافقته على التجديد عقده مع الفريق الكاتلوني.





وقال تيباس خلال تقديم التقرير الاقتصادي المالي للرابطة "برشلونة، مع قيمة رواتبه تجاوز الحد، وذلك من أجل ضم ميسي، يجب وجود خفض في رواتب اللاعبين. إنهم يعرفون القواعد".





وأضاف "يجب عليهم بذل جهد كبير لتقليل الأجور الحالية لضم لاعبين جدد. نثق بأنهم سيفعلون ذلك، مشيرًا إلي أن نحن لا نصنع قاعدة لميسي، ويعرف المديرون السابقون والحاليون ما هو موجود".





وتابع:"نقول إنهم يسيرون على الطريق الصحيح بسبب جهود برشلونة لتقليل الرواتب، وقرأت تصريحًا لرئيس برشلونة، يقول إنه يتوقع أن تكون رابطة الليجا عقلانية، والقاعدة هي أننا لن نفعل أي شيء خاص".





وأكمل"البارسا حاليًا هو الفريق الأول في العالم من حيث حجم الأعمال، ما عليهم فعله هو هيكلة ديونهم. بالأمس وافقوا على إعادة هيكلة 525 مليون يورو، ولذلك فإن وضعهم لن يكون معقدا".





ووضع برشلونة الحالي يرجع إلى كورونا، ولكن أيضًا إلى حقيقة أنهم "قاموا دائمًا بزيادة الحد الأقصى لراتبهم'' مما قلل مساحة المناورة أمامهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء، الذي أفقد الكرة الإسبانية، 1.999 مليار يورو في موسمين.



