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رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 08:30 ص
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أكد رئيس رابطة الليجا الإسباني، خافيير تيباس، أن برشلونة مجبر على خفض رواتب اللاعبين، من أجل تسجيل عقد ليونيل ميسي، حال موافقته على التجديد عقده مع الفريق الكاتلوني.
وقال تيباس خلال تقديم التقرير الاقتصادي المالي للرابطة "برشلونة، مع قيمة رواتبه تجاوز الحد، وذلك من أجل ضم ميسي، يجب وجود خفض في رواتب اللاعبين. إنهم يعرفون القواعد".
وأضاف "يجب عليهم بذل جهد كبير لتقليل الأجور الحالية لضم لاعبين جدد. نثق بأنهم سيفعلون ذلك، مشيرًا إلي أن نحن لا نصنع قاعدة لميسي، ويعرف المديرون السابقون والحاليون ما هو موجود".
وتابع:"نقول إنهم يسيرون على الطريق الصحيح بسبب جهود برشلونة لتقليل الرواتب، وقرأت تصريحًا لرئيس برشلونة، يقول إنه يتوقع أن تكون رابطة الليجا عقلانية، والقاعدة هي أننا لن نفعل أي شيء خاص".
وأكمل"البارسا حاليًا هو الفريق الأول في العالم من حيث حجم الأعمال، ما عليهم فعله هو هيكلة ديونهم. بالأمس وافقوا على إعادة هيكلة 525 مليون يورو، ولذلك فإن وضعهم لن يكون معقدا".
ووضع برشلونة الحالي يرجع إلى كورونا، ولكن أيضًا إلى حقيقة أنهم "قاموا دائمًا بزيادة الحد الأقصى لراتبهم'' مما قلل مساحة المناورة أمامهم في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء، الذي أفقد الكرة الإسبانية، 1.999 مليار يورو في موسمين.
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