عشرات الجرحي باعتداء للمستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح

أفادت وسائل إعلامية، باعتداء عدد من المتسوطنين على أهالي الشيخ جراح بالقدس، فيما اعتقل جنود إسرائيليون شابين وأصابوا 20 مواطنا خلال تفريقهم الأهالي الذين خرجوا للدفاع عن أنفسهم.

وقد هاجم المستوطنون بحماية ومساندة قوات الاحتلال، المنازل بالحجارة الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب خاصة في صفوف الأطفال".

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.