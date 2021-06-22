بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رغبته في التعاقد مع المحترف المغربي إدريس فتوحي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، طالب بضرورة الحصول على خدمات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت التقارير أن هناك اقتناع كبير من جانب المدير الفني لنادي الزمالك، باللاعب ليعوض رحيل المحترف التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة.





جدير بالذكر أن إدريس فتوحي كان قد رحل عن صفوف أهلى جدة السعودي في الفترة الماضية، وتم عرضه على جهاز الكرة في نادى الزمالك.



