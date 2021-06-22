تفاصيل مشاركة البرلمان العربي بأعمال المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني

شارك النائب ممدوح الصالح، عضو البرلمان العربي وعضو مجلس النواب بمملكة البحري، في أعمال المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني، بمشاركة دولية واسعة من البرلمانيين، والباحثين، والمهتمين بمجالات التحول الرقمي للبرلمانات، وذلك بناء على الدعوة الواردة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.





حيث أن هدف المؤتمر إلى استعراض تجارب البرلمانات حول العالم في التحول الرقمي والابتكار وتسخير التقنيات الحديثة في تطوير آليات وأدوات العمل البرلماني، واستعراض التجارب البرلمانية المختلفة وآليات عملها في ظل تحدي فيروس كورونا.





وأوضح "الصالح" أنه على الرغم مما شهده العالم من تحديات وتقييد للحركة بسبب جائحة كورونا، إلا أن هذا لم يثن البرلمان العربي عن مواصلة دوره دفاعًا عن قضايا الأمة العربية ومقدراتها. فالبرلمان العربي هو المنظمة البرلمانية العربية والإقليمية الوحيدة التي أقامت جلساتها بشكل دوري وحضوريًا، حيث عقد البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي بسبع جلسات حضوريًا، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.





كما استعرض النائب تجربة البرلمان العربي من خلال "مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية"، وقدرته على تطويع التكنولوجيا في تنفيذ أول دبلومة تطبيقية في مجال الدبلوماسية البرلمانية العربية والتي جمعت بين الدراسة حضوريًا، والدراسة عن بعد، حيث شارك بها عدد كبير من البرلمانيين العرب.



