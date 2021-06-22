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تفاصيل مشاركة البرلمان العربي بأعمال المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
هالة الشحات
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شارك النائب ممدوح الصالح، عضو البرلمان العربي وعضو مجلس النواب بمملكة البحري، في أعمال المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني، بمشاركة دولية واسعة من البرلمانيين، والباحثين، والمهتمين بمجالات التحول الرقمي للبرلمانات، وذلك بناء على الدعوة الواردة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

حيث أن هدف المؤتمر إلى استعراض تجارب البرلمانات حول العالم في التحول الرقمي والابتكار وتسخير التقنيات الحديثة في تطوير آليات وأدوات العمل البرلماني، واستعراض التجارب البرلمانية المختلفة وآليات عملها في ظل تحدي فيروس كورونا.

وأوضح "الصالح" أنه على الرغم مما شهده العالم من تحديات وتقييد للحركة بسبب جائحة كورونا، إلا أن هذا لم يثن البرلمان العربي عن مواصلة دوره دفاعًا عن قضايا الأمة العربية ومقدراتها. فالبرلمان العربي هو المنظمة البرلمانية العربية والإقليمية الوحيدة التي أقامت جلساتها بشكل دوري وحضوريًا، حيث عقد البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي بسبع جلسات حضوريًا، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

كما استعرض النائب تجربة البرلمان العربي من خلال "مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية"، وقدرته على تطويع التكنولوجيا في تنفيذ أول دبلومة تطبيقية في مجال الدبلوماسية البرلمانية العربية والتي جمعت بين الدراسة حضوريًا، والدراسة عن بعد، حيث شارك بها عدد كبير من البرلمانيين العرب.

وأكد نائب البرلمان العربي على ضرورة تسخير التقنية واستخدام البرامج التي تنسجم مع العمل البرلماني في مختلف البرلمانات العربية، مؤكدًا على رؤية البرلمان العربي بشأن ضرورة تعزيز الاستثمار والابتكارات في مجال التقنيات الحديثة عبر إستراتيجيات عمل واضحة تعزز من الاستثمار في التقنية والقدرات البشرية والإجرائية.

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بسبب الكورونا إجراءات إحترازية

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