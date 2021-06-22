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"يويفا" يرفض طلب رئيس وزراء إيطاليا بشأن نهائي اليورو

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:31 ص
يورو 2020
يورو 2020
وكالات
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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إنه لا يخطط لاستبدال إستاد ويمبلي من استضافة الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية في بطولة أوروبا 2020، بعدما طلب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي نقل المباريات من بريطانيا، عقب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 هناك.

سجلت بريطانيا 10633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 5 أشخاص، أمس الإثنين، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 4.63 مليون مصاب، إلى جانب وفاة 127 ألف و976 شخصاً.

وقال "يويفا" إنه يملك خطة طوارئ بنقل المباراة النهائية من ويمبلي، إذا لم توافق بريطانيا على إعفاء المشجعين الأجانب من ضرورة الحجر الصحي لمدة 10 أيام.
وقال متحدث باسم "يويفا" في رسالة عبر البريد الإلكتروني، 
اليوم الثلاثاء: "يعمل "يويفا" والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والسلطات الإنجليزية عن كثب معاً، وبنجاح لإقامة الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لبطولة أوروبا في ويمبلي، ولا توجد خطط لتغيير الملعب".

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