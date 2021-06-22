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تفاصيل شخصية يوسف إسماعيل في مسلسل "عودة الأب الضال"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يشارك الفنان يوسف إسماعيل حالياً في مسلسل "عودة الأب الضال"حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، يُجسد دور رجل يُدعى "أبو هريدي"، وهو من أعيان الصعيد.


مسلسل "عودة الأب الضال"، من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري.


والمسلسل تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدي في إطار 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غنى يقع فى أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه السبعة، منها التي تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.

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