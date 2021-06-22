Advertisements

مقتل 20 إرهابيًا من بوكو حرام شمال شرق نيجيريا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت صحيفة "بلو برنت" النيجيرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 20 إرهابيًا من جماعة بوكو حرام  وتنظيم "داعش" غرب إفريقيا.

 

وقال مسؤول أمني، إنه بناءً على معلومات استخبارية موثوقة، نفذت القوات بدعم جوى وثيق من عنصر القوة الجوية النيجيرية هجومًا بريًا وجويًا متزامنًا، وتوغلت فى أعماق غابات لامبوم فى ولاية بورنو ".

 

وقد كثفت القوات هجومها على مواقع الإرهابيين من البر والجو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا.

 

واستولت القوات على أسلحة نارية ثقيلة وخفيفة، بما فى ذلك 3 مدافع مضادة للطائرات، و3 بنادق من طراز AK 47، وشاحنتين مدفعيتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيجيريا مقتل 20 ارهابي بوكو حرام

أخبار تهمك

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل أكرم توفيق لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

"القومي للاتصالات" يكشف تفاصيل المبادرة المتكاملة لذوي الهمم (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مقتل شخصين فى هجوم لـ"بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا

"داعش" يتبنى مقتل 10 جنود نيجيريين

مقتل 30 شخصا في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

مقتل 33 عنصر من مقاتلي بوكو حرام جراء اشتباكات مع القوات النيجيرية

الكاميرون تعلن مقتل 6 جنود بهجوم لـ"بوكو حرام" شمال البلاد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

ميسي يكتب تاريخا جديدا مع الأرجنتين

09:02 ص

رابطة الليجا تفاجئ برشلونة بشأن ميسي

08:30 ص

بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي

09:31 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى