مقتل 20 إرهابيًا من بوكو حرام شمال شرق نيجيريا

أفادت صحيفة "بلو برنت" النيجيرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 20 إرهابيًا من جماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش" غرب إفريقيا.

وقال مسؤول أمني، إنه بناءً على معلومات استخبارية موثوقة، نفذت القوات بدعم جوى وثيق من عنصر القوة الجوية النيجيرية هجومًا بريًا وجويًا متزامنًا، وتوغلت فى أعماق غابات لامبوم فى ولاية بورنو ".

وقد كثفت القوات هجومها على مواقع الإرهابيين من البر والجو، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا.

واستولت القوات على أسلحة نارية ثقيلة وخفيفة، بما فى ذلك 3 مدافع مضادة للطائرات، و3 بنادق من طراز AK 47، وشاحنتين مدفعيتين.