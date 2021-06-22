حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-6-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة





وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء تسجل القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.



