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بدون مصنعية.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:45 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر بدون مصنعية
أسعار الذهب عيار 24 قيراط تسجل 877 إلى 879 حنيه
أسعار الذهب عيار 22 قيراط تسجل 804 إلى 806 حنيه
أسعار الذهب عيار 21 قيراط تسجل 767 إلى 769 حنيه
أسعار الذهب عيار 18 قيراط تسجل 657 إلى 659 حنيه
أسعار الذهب عيار 14 قيراط تسجل 511 إلى 513 حنيه
أسعار الذهب عيار 12 قيراط تسجل 438 إلى 439 حنيه
أسعار الاونصة تسجل 27,261 إلى 27,332 حنيه
أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,136 إلى 6,152 حنيه
أسعار الكيلو تسجل 876,571 إلى 878,857 حنيه
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