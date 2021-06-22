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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 22-6-2021 في مصر 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
15.61جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

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