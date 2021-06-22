موعد مباراة إنجلترا ضد التشيك في كأس أمم أوروبا يورو 2020

يواجه اليوم الثلاثاء منتخب إنجلترا نظيره منتخب التشيك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





يذكر أن منتخب التشيك يتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط رفقة منتخب إنجلترا.



