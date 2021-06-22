الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقته المنتظرة

اقتربت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبي، خلال الأيام القادمة.





وتنتهي فترة إعارة اللاعب مع الفريق البترولي بنهاية الموسم الحالي، حيث انضم إلى إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.





وحصل الأهلي على توقيع كريم فؤاد في يناير الماضي، بعد أن ظهر بشكل جيد في دوري هذا الموسم وأجبر بعض أندية الدوري ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقة كريم فؤاد رسميا خلال اشاعات القادمة، بعد أن تواصل أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة النجوم وحصل على موافقة مبدئية من الاخير على رحيل اللاعب للقلعة الحمراء.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت القادم في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة.



