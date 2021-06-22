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الأرصاد: الطقس حار والعظمي بالقاهرة 34 درجة (فيديو)

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلًا، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 22.
الإسكندرية العظمى 30 الصغرى 20.
مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 21.
سيوة العظمى 36 والصغرى 21.
بورسعيد العظمى 29 والصغرى 22.
دمياط العظمى 28 والصغرى 21.
الإسماعيلية 34 الصغرى 20.
السويس العظمى 34 والصغرى 21.
العريش العظمى 30 والصغرى 20.
طابا العظمى 33 والصغرى 20.
سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 17.
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27.
الغردقة العظمى 37 والصغرى 26.
الفيوم العظمى 36 والصغرى 22.
بني سويف العظمى 37 والصغرى 21.
المنيا العظمى 38 والصغرى 21.
أسيوط العظمى 39 والصغرى 22.
سوهاج العظمى 40 والصغرى 23.
قنا العظمى 40 والصغرى 24.
الأقصر العظمى 41 والصغرى 24.
أسوان العظمى 42 والصغرى 24.
الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 25.


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