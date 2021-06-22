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موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2021

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:31 ص
منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
أحمد عصام
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يلتقي منتخب البرازيل، مع نظيره منتخب كولومبيا، يوم الخميس 24 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.

وستقام المباراة بين منتخب البرازيل ونظيره كولومبيا في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل منتخب البرازيل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب كولومبيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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