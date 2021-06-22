الطالع الفلكى الثّلاثَاء 22/6/2021..كَرَامَة الزّهرَة!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الثّانية و55 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهر ة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الخامسة و30 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 15 بَؤونَة قبطى ، 22 حُزَيْرَان رُومى ، 12 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (هَا ، حَتِيجَى الشّأة ؟) - شَأة فِعِينَكْ.(بُوسى من فيلم بدون زواج أفضل-1978)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل للسرطان - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من بُرج الجَوْزَاء لبرج السرطان فى العاشرة و 50 دقيقة صباح اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج الأسد فى السّادسة صباح يوم 17 يوليو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الجَوْزَاء (تنتقل للسّرطان فى 16 يوليو)

(عطارد) ----- فى الثّور (ينتقل للجَوْزَاء فى 7 يوليو)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 17 يوليو)

(القمر) ------ فى العقرب (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى السّرطان (ينتقل للأسد فى 20 يوليو)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 13 أبريل 2022)





الزهرة فى السرطان فى مواجهة 180 درجة مع زحل فى بيته الجدى ، الزهرة وزحل حليفان والمواجهة بين كوكبين حليفيْن تعنى تبادل المنافع ، زحل بقوانينه سيُشجّع الزهرة على قول كلمة "لا" عند أى محاولة لخرق التقاليد وقوانين المُجتمع ، والزهرة ستُشجّع زحل على الإبتسامة والبحث عن المُوسيقى والعطور والضحكة فى مُواجهة التعتير والأزمات والديون والتأخيرات ، مع تلك المواجهة بين زحل والزهرة فيُشجّع أن يكون تواصلنا مع الآخرين بكل لطف وأدب ولباقة "الزّهرة" و المُطالبة بالحقوق الوظيفية أو الإرث بلباقة ولطف فى حدود القانون "زحل" للتحصّل على الحقوق بأسرع وقت وأقل قدر من التأخيرات ، التواصل مع عريس/عروس العمر بعد طول إنتظار فى حدود القوانين وأعراف المُجتمع لحماية كرامة وحقوق الطرفين ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية نبيلة كرم وقرينتها الفلكية الأمريكية ميريل ستريب ، إحتفالاً بهما فهذه هى....





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم نبيلة كرم ، مع التنبيه أنها لاتعبرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة عمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(الحالة طيبة/رضا)،(مُوسيقى ورقص)،(لايُصدّق)،(رجل مثالى)،(أتركونى بمفردى/لحالى)،(مطرقة قويّة)،(زهرة الحياة)،(يكره التقليعات)،(واحة النجوم)، (عقل متّزن)،(هدوء ماقبل العاصفة).









الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم مارى لويز ستريب والشهرة ميريل ستريب ، مع التنبيه أنها لاتعبرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.





(رحلة طويلة)،(عاصفة ترابية)،(طاقة جنسية)،(غواصة)،(تحت الماء)،(شخص ماكر)،(واحد فى المليار)،(عيد أمّ سعيد)،(جبل فيزوف/بركان فى إيطالي).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قم بتحديد أولوياتك وابدأ بتنفيذها أولاً بأولّ لكن إحرص ألا تضع الأولويّات بترتيبٍ خاطئ ، عندها قد تبدأ فى التساؤل عن سبب الفشل.





برج الثور: إعتزازك بنفسك يُعزّز من مركزك فى العمل لاسيّما وأنك لاتطلب سوى الإحترام والتقدير،تذكير البعض بالمسافات من وقتٍ لآخر بكل لباقة وأدب.





برج الجوزاء: تجنّب المُمَازحة الثقيلة التى قد تؤذى مشاعر الآخرين أو تقلل من هيبتك ، من كثر كلامه كثر خطؤه وقَلّت هَيْبَتُه.





برج السّرطان: وقت مُناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج الأسد: الصراحة لاتعنى الفظاظة مع الآخرين حتى إن كان ما تقوله صحيحاً ، غلّف نصيحتك بكلمات ناعمة جذّابة ولاتجعلها على الملأ لتجد النتيجة إيجابيّة.





برج العذراء: إبتعد عن السّلع الإستعراضيّة الباهظة دون نفع أو فائدة ملموسة وابتعد عن الأقساط و القروض ، حياة بلا ديون تعنى نوماً هادئاً.





برج الميزان: لا تقبل وظيفة أو مُهمّة قبل إختبارصغير لمعرفة العواقب ، وضع إصبع قدمك أولاً فى الماء قبل الغطس يوفّر عليك لطشة برد قاسية أنت فى غنىً عنها.





برج العقرب: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج القوس: عليك بالحذر فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المُتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.





برج الجدى: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج الدّلو: تصرّف متهوّر قد يجعلك تبدو وكأنك تستدعى المرض لنفسك، إبتعد عن الأطعمة المكشوفة ولاتُعرّض نفسك لبرد شديد ثمّ حرارة شديدة أوالعكس.





برج الحوت: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات،إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.



