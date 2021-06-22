ديانا كرزون ترزق بمولودتها الأولى من زوجها معاذ العمري





أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن قدوم مولودتها الأولى، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ديانا كرزون صورة لها برفقة زوجها، وبدت فيها وهي ممسكة بحذاء طفلتها، وعلقت عليها قائلة:" الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى".





وفي سياق آخر، طرحت ديانا كرزون مؤخرًا أغنية "هو مين"، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى.