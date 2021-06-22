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بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 10:31 ص
غدير أحمد
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حدد مسئولو فريق الكرة الأول بنادى الجونة 2 مليون دولار لبيع اللاعب الإيفوارى سيرج أكا، عقب تلقى اللاعب عروضاً من تركيا وعدد من أندية الدوري المصري الممتاز.
وفي الآونة الأخيرة نظرًا للمستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع الفريق الساحلي، والذى أهله للانضمام لمنتخب كوت ديفوار مطلع شهر يونيو الجاري.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن الجونة حدد سعر اللاعب، والذي لن يقل عن 2 مليون دولار، موضحا أن هناك عدة عروض شفوية للاعب في الفترة الأخيرة بعضها من الخليج العربي.
ويمثل أكا قوة كبيرة لنادى الجونة في وسط الملعب، ما جعله هدفا للعديد من الأندية في الدورى المصرى بالفترة الأخيرة، ومنها الأهلى والزمالك.
وبدأ أكا مسيرته الكروية في فريق أسيك ميموزا الإيفواري، ثم انتقل إلى الصفاقسى التونسى في موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل أخيراً إلى نادى الجونة وانضم لاعب وسط نادى الجونة لمعسكر منتخب كوت ديفوار المقام هذا الشهر.
وذلك استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وغانا في إطار التحضير لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
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