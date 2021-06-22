بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد سعر نجمه

حدد مسئولو فريق الكرة الأول بنادى الجونة 2 مليون دولار لبيع اللاعب الإيفوارى سيرج أكا، عقب تلقى اللاعب عروضاً من تركيا وعدد من أندية الدوري المصري الممتاز.





وفي الآونة الأخيرة نظرًا للمستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع الفريق الساحلي، والذى أهله للانضمام لمنتخب كوت ديفوار مطلع شهر يونيو الجاري.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن الجونة حدد سعر اللاعب، والذي لن يقل عن 2 مليون دولار، موضحا أن هناك عدة عروض شفوية للاعب في الفترة الأخيرة بعضها من الخليج العربي.





ويمثل أكا قوة كبيرة لنادى الجونة في وسط الملعب، ما جعله هدفا للعديد من الأندية في الدورى المصرى بالفترة الأخيرة، ومنها الأهلى والزمالك.





وبدأ أكا مسيرته الكروية في فريق أسيك ميموزا الإيفواري، ثم انتقل إلى الصفاقسى التونسى في موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل أخيراً إلى نادى الجونة وانضم لاعب وسط نادى الجونة لمعسكر منتخب كوت ديفوار المقام هذا الشهر.





وذلك استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وغانا في إطار التحضير لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



